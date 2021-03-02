МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 11,91 копейки — до 89,5652 рубля, курс доллара — на 53,07 копейки, до 74,5755 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 34,55 копейки, составив 81,3209 рубля.