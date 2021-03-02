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2021
https://1prime.ru/Forex/20210302/833143329.html
Официальный курс евро на среду вырос до 89,57 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 11,91 копейки — до 89,5652 рубля, курс доллара — на 53,07 копейки, до 74,5755 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 02.03.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 11,91 копейки — до 89,5652 рубля, курс доллара — на 53,07 копейки, до 74,5755 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 34,55 копейки, составив 81,3209 рубля.