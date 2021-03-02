МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару во вторник днем на слабой статистике по крупнейшей европейской экономике — Германии, свидетельствуют данные торгов. Безработица в Германии в феврале ожидаемо осталась на уровне в 6%

По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,2022 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2047 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,75 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 91,27 пункта.

Во вторник давление на курс европейской валюты оказывает статистика из Германии, оказавшаяся хуже прогнозов. В частности, объем розничных продаж в Германии в январе упал на 8,7% в годовом выражении, в месячном — на 4,5%. Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.

Кроме того, безработица в Германии в феврале второй месяц подряд остается на уровне 6%, при этом число безработных после нескольких месяцев снижения неожиданно выросло на 9 тысяч по сравнению с январем.

Газета Wall Street Journal отмечает, что давление на евро также оказывают данные по инфляции в еврозоне. В феврале инфляция осталась на уровне января в 0,9%, тогда как аналитики газеты прогнозировали рост цен на 1%.