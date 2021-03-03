МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российская национальная валюта может укрепиться в 2021 году до отметки в 65 рублей за доллар, если сойдутся в одной точке несколько ключевых факторов, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Эксперты спрогнозировали результаты встречи ОПЕК+ 3 и 4 марта

"Таких факторов может быть больше, чем три. Основное, что их объединяет, это область фантастики, внутри которой они находятся", — отметила специалист.

Итак, первый фактор: доллар упадет до 65 рублей, если нефть будет торговаться на отметке в $100 за баррель.

Этот же вариант возможен, если многолетние и многослойные экономические санкции против России со стороны стран Запада внезапно будут отменены.

"Тот же сценарий может быть в теории реализован, если в Россию хлынет поток иностранных инвестиций, а рубль станет самой интересной валютой для вложений", — отметила Бодрова.

Фантазировать на эту тему, добавила она, можно бесконечно. Необходимо помнить, что доллар по 65 рублей разрушит те остатки российской экономики, что еще сохраняются.

Уровень доверия к экономике страны отражается в том числе и на поведении ее валюты. Российская экономика за последний год отлично показала, что остается в разряде развивающихся и сырьевых, ей комфортно в этой нише, и диверсификации не будет, объяснила она. "Улучшения инвестиционных условий тоже не будет, потому что это потребовало бы неприятных политических решений, а это обязательное условие для притока иностранных денег в страну и бизнес", — добавила эксперт.

Остаются российские бонды, они действительно интересны игрокам, но сейчас большей частью как спекулятивный инструмент для "горячих денег". "Из страны продолжает утекать капитал — в 2020 году отток частных денег вырос по сравнению с 2019 годом в 2,2 раза. Это идеальней барометр для оценки инвестиционной привлекательности государства и его предложений, к большому сожалению. Это же является негативом для рубля, у которого в действительности и нет серьёзных оснований резкого укрепляться", — подытожила Бодрова.