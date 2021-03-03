Эксперт назвала три фактора, которые обрушат доллар до 65 рублей
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российская национальная валюта может укрепиться в 2021 году до отметки в 65 рублей за доллар, если сойдутся в одной точке несколько ключевых факторов, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.
"Таких факторов может быть больше, чем три. Основное, что их объединяет, это область фантастики, внутри которой они находятся", — отметила специалист.
Итак, первый фактор: доллар упадет до 65 рублей, если нефть будет торговаться на отметке в $100 за баррель.
Этот же вариант возможен, если многолетние и многослойные экономические санкции против России со стороны стран Запада внезапно будут отменены.
"Тот же сценарий может быть в теории реализован, если в Россию хлынет поток иностранных инвестиций, а рубль станет самой интересной валютой для вложений", — отметила Бодрова.
Фантазировать на эту тему, добавила она, можно бесконечно. Необходимо помнить, что доллар по 65 рублей разрушит те остатки российской экономики, что еще сохраняются.
Уровень доверия к экономике страны отражается в том числе и на поведении ее валюты. Российская экономика за последний год отлично показала, что остается в разряде развивающихся и сырьевых, ей комфортно в этой нише, и диверсификации не будет, объяснила она. "Улучшения инвестиционных условий тоже не будет, потому что это потребовало бы неприятных политических решений, а это обязательное условие для притока иностранных денег в страну и бизнес", — добавила эксперт.
Остаются российские бонды, они действительно интересны игрокам, но сейчас большей частью как спекулятивный инструмент для "горячих денег". "Из страны продолжает утекать капитал — в 2020 году отток частных денег вырос по сравнению с 2019 годом в 2,2 раза. Это идеальней барометр для оценки инвестиционной привлекательности государства и его предложений, к большому сожалению. Это же является негативом для рубля, у которого в действительности и нет серьёзных оснований резкого укрепляться", — подытожила Бодрова.
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