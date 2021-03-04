МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В первую неделю весны на валютных торгах сложилась благоприятная обстановка для национальной валюты, однако внешние факторы заставляют с настороженностью смотреть на ближайшую перспективу для рубля, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Россиян предупредили о мошенничестве с ошибочным зачислением денег

"Рубль уверенно себя чувствует на этой неделе, продолжая стучаться о нижнюю границу торгового диапазона последних месяцев против евро и доллара. USD/RUB опускался до 73,3 в середине недели в то время как EUR/RUB в какой-то момент был ниже 88,4. Диапазон 73-76 по USD/RUB остается в силе", — отмечает эксперт.

Итак, покупки российской валюты преобладали после объявления персональных санкций США, которые оказались не такими жесткими, как опасались ранее. Кажется, что игроки рынка вздохнули с облегчением.

Что касается цен на нефть, то как раз на этой неделе этот главный фактор поддержки рубля в феврале преимущественно снижался. "Этот откат связывают с ожиданиями смягчения квот от ОПЕК+ на фоне повышения спроса в Азии. Кроме того, недельные данные по США отметили самый резкий в истории недельный скачок запасов нефти из-за погодных условий", — добавил Купцинкевич.

Но внешние факторы заставляют с настороженностью смотреть на ближайшую перспективу рубля.

"Прямо сейчас наиболее явно видно укрепление позиций доллара к "защитным" валютам вроде иены или франка", — отметил он и пояснил, что скорее раньше, чем позже, эта ситуация обернется усилением давления на российскую валюту.

В перспективе недели курс евро и доллара к рублю может вернуться к верхним границам устоявшихся диапазонов. Это USD/RUB в области 76, а EUR/RUB — в области выше 92.