МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Весной 2021 года для рубля самый вероятный сценарий — плавное укрепление, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева.

Он назвал главные причины роста и определил коридор движения российской валюты.

Итак, цены на нефть, вероятнее всего, останутся в коридоре $60-70 за баррель. "Если марка Brent и превысит 70 долларов, то достаточно быстро вернется в обозначенный коридор. На рынке нефти в этом году отмечается устойчивый дефицит, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США", — отметил эксперт и добавил, что с окончанием марта дополнительные ограничения в ОПЕК+ продлятся до мая.

Подъем цен на нефть — позитивный фактор для всех ключевых сырьевых валют, в том числе — для российского рубля, норвежской кроны и канадского доллара.

Если комфортная конъюнктура для сырьевых рынков сохранится в 2021 году, то мы вполне можем увидеть 65-67 рублей за доллар.

Но даже если в мае квоты повысят на 1,5 миллиона баррелей в сутки, ничего страшного уже не случится, а на фоне вакцинации в крупнейших экономиках мобильность населения возрастет.

По мнению аналитика, через пару лет мы легко увидим $100 за баррель.

"В пользу российской валюты будут и преддивидендные покупки российских акций со стороны международных инвестиционных фондов на Московской бирже. Ведь чтобы купить акции, надо сначала купить рубль", — добавил Разуваев.

Доходность российских акций в 4-6% обычная история, но есть бумаги, которые дают 10-13%, что очень неплохо на фоне отрицательных ставок в Европе и нулевых в США.

"По отношению рыночной капитализации к ВВП российский рынок акций выглядит недооцененным на 50-100%. Так что 2021 год должен быть хорошим для развивающихся фондовых рынков, в том числе и для российского рынка акций", — отметил он. Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

Еще один фактор для курса рубля — покупка Минфином в рамках бюджетного правила валюты. Это окажет ограниченно негативное влияние на курс рубля.

Что касается расширения санкций, то, по мнению Разуваева, Запад не введет санкции против ОФЗ или что-то аналогичное. Но влияние риска санкций будет негативно для рубля.

"Наш прогноз на весну по доллару — 71-75 рублей, по евро — 87-91 рубль. Умеренное укрепление рубля вдохновит россиян, которые в этом году соберутся на отдых за границу на фоне снятия ограничений, связанных с пандемией", — подытожил эксперт.