МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В ситуации, когда американский доллар начнет падать, российская валюта станет более весомой. В России тогда цены на продукты не будут расти, пишет URA.RU со ссылкой на директора научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Плеханова Вячеслава Бобкова. "Индекс блинов": рост цен добрался до Масленицы

"Если доллар падает, то наоборот рубль становится более весомым и, по идее, цены не должны расти. Это хорошая тенденция, если это случится", — рассказал Бобков.

По его мнению, одной из причин укрепления рубля может стать востребованность в разных странах мира российских энергоносителей (в частности, нефти и угля).

В свою очередь директор института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин предположил, что для России падение доллара может иметь двойственное значение.

"Так как экспортная выручка, номинированная в долларах, принесет меньше рублей в экономику и наш бюджет получит несколько меньше доходов", — подчеркнул он.

При это закупка импортного оборудования и продовольствия для населения России станет дешевле.

Падение американской национальной валюты может привести к ревальвации (повышению курса) рубля и понижению общего уровня цен, поддерживает коллег директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Он добавил, что это все возможно только в теории: начинаются очень серьезные санкции. Эксперт считает, что "ценовой скачок нефти — временное явление и, скорее всего, начнет побеждать „зеленая экономика" (отказ от углеводородов), и нужно бояться девальвации и повышения цен".