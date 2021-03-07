МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ.  Россияне могут хранить свои деньги в японской иене, новозеландском и канадском долларе, так как экономики этих стран сейчас меньше всего подвержены волатильности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова экономиста Вячеслава Зайченко.

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"Иена, новозеландец. Просто самые альтернативные, на данный момент, экономики, которые подвержены меньше всего высокой волатильности. И канадский доллар", — отметил Зайченко.

Помимо этого, экономист раскрыл основное правило, которым должен руководствоваться человек при выборе валюты для хранения своих денег. "Сберегательная валюта не должна быть волатильной. Самое главное — понимание того, что через год сумма, которую вы определили для инвестиций, не изменится в худшую сторону", — сказал он. При этом он добавил, что лучше всего хранить деньги в американских долларах.

С мнением Зайченко согласился заместитель гендиректора инвестиционной компании "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Есть Международный фонд. У них распределение — доллар, евро, и совсем небольшая доля юаней", — отметил он.