МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россияне могут хранить свои деньги в японской иене, новозеландском и канадском долларе, так как экономики этих стран сейчас меньше всего подвержены волатильности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова экономиста Вячеслава Зайченко. Эксперт рассказал, как изменится курс рубля весной

"Иена, новозеландец. Просто самые альтернативные, на данный момент, экономики, которые подвержены меньше всего высокой волатильности. И канадский доллар", — отметил Зайченко.

Помимо этого, экономист раскрыл основное правило, которым должен руководствоваться человек при выборе валюты для хранения своих денег. "Сберегательная валюта не должна быть волатильной. Самое главное — понимание того, что через год сумма, которую вы определили для инвестиций, не изменится в худшую сторону", — сказал он. При этом он добавил, что лучше всего хранить деньги в американских долларах.

С мнением Зайченко согласился заместитель гендиректора инвестиционной компании "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Есть Международный фонд. У них распределение — доллар, евро, и совсем небольшая доля юаней", — отметил он.