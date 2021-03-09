МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника разнонаправленно меняется к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, когда рубль отыграет потери

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 20 копеек – до 74,44 рубля, курс евро снижался на 19 копеек, до 88,25 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1,1% — до 69 долларов за баррель.