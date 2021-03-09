2021-03-09T07:30:26+03:00
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2021
https://1prime.ru/Forex/20210309/833189667.html
Рубль разнонаправленно меняется к доллару и евро
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Рубль в начале торгов вторника разнонаправленно меняется к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск... ПРАЙМ, 09.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника разнонаправленно меняется к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 20 копеек – до 74,44 рубля, курс евро снижался на 19 копеек, до 88,25 рубля.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1,1% — до 69 долларов за баррель.