МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо меняется в четверг утром, рынки ожидают днем очередное заседание Европейского центрального банка, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале торгов незначительно меняется к доллару и евро

По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару рос до 1,1928 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1925 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,6 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,38 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 91,81 пункта.

Позднее в ходе торгов состоится очередное, мартовское заседание ЕЦБ. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Встреча ЕЦБ станет первой в серии заседаний крупных мировых центробанков. На следующей неделе пройдут встречи Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии.

Внимание трейдеров по-прежнему обращено к инфляции. Инфляционные опасения ранее привели к росту доходности 10-летних казначейских гособлигаций США до годового рекорда. Инвесторы опасаются, что восстановление инфляции может послужить для регуляторов сигналом для постепенного сворачивание мер поддержки. Евростат улучшил оценку падения ВВП ЕС в четвертом квартале

Днем ранее была опубликована статистика по инфляции в США. Согласно данным минтруда страны, потребительские цены в стране в феврале выросли на 1,7% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%, что оказалось в рамках прогнозов.

"Ясно, что инвесторы ожидают скачка инфляции в краткосрочной перспективе, но долгосрочные ожидания более мягкие", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего инвестиционного менеджера Northern Trust Wealth Management Кэти Никсон (Katie Nixon).