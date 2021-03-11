МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Внутренний валютный рынок на постпраздничной неделе стартовал с усиления позиций рубля, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Российская валюта оттеснила доллар ниже отметки в 74 рублей, евро стал стоить дешевле 88 рублей. Тем самым, были переписаны минимумы 2021 года.

И это еще не предел, отмечает Коган.

"На авансцену вышли новые рекорды на рынке энергоносителей в свете неспокойной ситуации на границе между Саудовской Аравией и Йеменом. А также благодаря неожиданному решению ОПЕК+ сделать исключение и согласовать увеличение добычи только для России и Казахстана", — отметил он.

В результате нефть в рублях в какой-то момент превысила планку в 5 тысяч рублей за баррель. Это выше заложенных в бюджете 3 280 рублей.

Что касается европейских рынков, то назначенное на четверг, 11 марта, заседание Европейского Центрального банка (ЕЦБ), скорее всего, обойдется без сюрпризов.

"Для рубля с учетом сильного фундамента по нефти это сулит новые рекорды против евро, который в ближайшие дни может подешеветь до 87 рублей. А также возможны попытки — реализовать это и в паре с долларом, где максимум с начала года составил немногим выше 73 рублей", — отметил эксперт.

При этом высокие цены на нефть не дадут доллару без сопротивления уйти выше 75 рублей. Евро — выше 90 рублей при текущем соотношении этих валют на рынке.