МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг незначительно меняется к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций уверенно растет в начале дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.59 мск повышался на 4 копейки — до 73,64 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 87,84 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,38% — до 68,16 доллара за баррель.

С утра внешний фон остается достаточно благоприятным — цены на нефть находятся в "зеленой зоне", что позволит рублю удержать завоеванные позиции, считает Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. Россия избавится от долларовой зависимости

"Среди локальных позитивных факторов для рубля видим ужесточение риторики ЦБ относительно перспектив повышения ставки, а также готовность Минфина сократить объемы заимствований, что через потенциальное повышение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов поддержит национальную валюту. Однако пока курс останется в проторгованном диапазоне 73-75 рубля за доллар", — оценивает он.

Поддержка 73 рубля за доллар по-прежнему представляется железобетонной преградой для укрепления российской валюты, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Предпосылки для небольшого роста рубля сегодня присутствуют, но пока на утренних торгах трейдеры не спешат их отыгрывать. Скорее всего, на валютном рынке сегодня не будет значимых изменений", — добавляет он.