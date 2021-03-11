МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 10 марта составил 6,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. В период с 5 марта по 6 апреля объем покупки валюты по бюджетному правилу составит 148,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,7 миллиарда рублей. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.