МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 10 марта составил 6,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США

Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. В период с 5 марта по 6 апреля объем покупки валюты по бюджетному правилу составит 148,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,7 миллиарда рублей. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.