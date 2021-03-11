МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,02 копейки — до 87,7585 рубля, курс доллара — на 53,97 копейки, до 73,4996 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 38,7 копейки, составив 79,9161 рубля.