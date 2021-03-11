МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Рубль днем стабилен против доллара и снижается к евро, несмотря на позитивные внешние сигналы. Российский рынок акций растет вслед за нефтегазовым сектором

Рост рынка нефти, "развивающихся" валют к доллару и фондовых рынков игнорируются игроками рынка на фоне близости важного уровня поддержки по доллару — в районе 73 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.00 мск повышался на 1 копейку, до 73,61 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 88,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ЛЕГКОЙ НЕУВЕРЕННОСТИ

Российская валюта стабильна против доллара и снижается к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в район 1,195 доллара.

Нефтяные цены растут 1,2%, до 68,9 доллара за баррель сорта Brent. Позитивной оказалась статистика по запасам в США. Согласно данным минэнерго страны, запасы бензина в США упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,50 рубля

Кроме того, общий оптимизм на рынках поддерживается новостями из США по пакету стимулирования экономики. Ранее палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный пакет экономических мер поддержки на 1,9 триллиона долларов.

Западные фондовые индексы и фьючерсы сегодня прибавляют, "развивающиеся" валюты на форексе также растут против доллара, отыгрывая рост аппетита к риску.

Поддержка рублю пришла и от вербальных интервенций. Так, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику — ставка ЦБ была снижена на 2 процентных пункта, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП. При этом глава государства заявил, что Россия теперь обладает качественно возросшими возможностями для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры.

Тем не менее, на фоне близости сильного уровня поддержки курсу доллара около 73 рублей валюта США стабильна к рублю, а евро прибавляет 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Совокупность положительных факторов внешней среды, по сути, игнорируется участниками российских валютных торгов – рубль не растет, отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Набиуллина рассказала о стимулировании инвестиций в экономику

"Ожидания ухудшения глобальной обстановки правят бал, при этом в случае, если опасения не оправдаются, рубль способен оперативно наверстать упущенное. Значимым уровнем сопротивления росту доллара сейчас выступает отметка в 74 рубля, ограничивающая движение вглубь диапазона 74,5–75 рублей. Если угроза ослабления рубля будет снята, нацвалюта РФ все еще способна двинуться к максимумам года около 73 рублей за доллар", — полагает он.

Скорее всего, доллар продолжит стабилизироваться в диапазоне 73,2-73,8 рубля, оценивает Олег Кочетков из "МТС банка".