МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российской национальной валюте предсказывают скорое укрепление на торгах, пишет "Российская газета" со ссылкой на финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича.

"Российский рубль медленно, но верно развивает свое укрепление", — отметил он и добавил, что в последние два торговых дня — 10-11 марта — курс евро опускался ниже 88 рублей, это минимальное значение с сентября прошлого 2020 года.

"Область 88 рублей примечательна тем, что тут располагались максимумы от скачка пары в марте 2020 года. Это сигнал, что участники рынка готовы идти дальше", — пояснил аналитик.

За последний год наблюдался резкий обвал рубля до отметки в 88 рублей за евро, последующий откат до 76 рублей, новый импульс к более высоким максимумам до 94 рублей, но амплитуда была уже меньше.

"Дальнейшее укрепление рубля следует не только из технической картины на графиках. Поддержку российской валюты также оказывает разворот политики Банка России, который явно дал понять, что со снижением ставок покончено. Более того, в последние недели мы получаем сигналы, что ЦБ готов действовать уже в ближайшее время", — прогнозирует эксперт.

Это, по его мнению, резко контрастирует с давлением на ставки, которые оказывает Европейский центральный банк. То же ожидают участники рынка и от Федеральной резервной системы США (ФРС).

"Такая позиция смещает баланс в пользу рубля", — заключил Купцикевич.