МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром растёт в рамках коррекции после трех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале утренних торгов незначительно меняется к доллару и евро

По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару снижался до 1,1964 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1984 доллара, курс доллара к иене поднимался до 108,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 91,55 пункта.

С начала недели курс доллара преимущественно снижался, что было вызвано падением доходности 10-летних гособлигаций США (во вторник доходность упала до 1,53% с 1,6%, показатель до сих пор находится ниже отметки в 1,6%), а также данными мировой макростатистики.

Так, накануне курс евро к доллару укрепился на 0,5% после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP. ЕЦБ также сообщил, что ожидает улучшения экономической ситуации в еврозоне в текущем году, и повысил прогноз инфляции.