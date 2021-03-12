МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс рубля после незначительных разнонаправленных колебаний в начале торгов пятницы усилил снижение к доллару и стабилен к евро на фоне ускорившегося падения цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Курсу рубля предсказали новое укрепление

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.51 мск повышался на 29 копеек — до 73,59 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 87,91 рубля.

Нефти марки Brent дешевеет на 0,6% — 69,2 доллара за баррель.

Настроения на внешних рынках остаются умеренно позитивными, однако коррекционное укрепление доллара и снижение нефти сдерживают дальнейший рост рубля, отмечает Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка.

"В целом курс продолжает двигаться к нижней границе проторгованного коридора 73-75 рублей за доллар – сегодня не исключаем попыток тестирования на прочность данного уровня. Вместе с тем локальное возобновление продаж ОФЗ после ужесточения риторики регулятора сдерживает укрепление национальной валюты. Однако среднесрочно переход к ужесточению монетарной политики ЦБ будет благоприятно сказываться на курсе рубля", — прокомментировал он.