МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене в пятницу днем, ускоряясь по сравнению с утренней динамикой, в то время как инвесторы переключили свое внимание на ожидание заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. США назвали условие для введения санкций против "Северного потока 2"

По состоянию на 12.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1929 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1984 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,1 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,44%, до 91,82 пункта.

С утра доллар начал укрепляться во многом в рамках коррекции. Так, накануне курс евро к доллару укрепился на 0,5% после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP. ЕЦБ также сообщил, что ожидает улучшения экономической ситуации в еврозоне в текущем году, и повысил прогноз инфляции.

Теперь инвесторы ожидают заседания ФРС, которое пройдет в среду, 17 марта. Помимо решения о величине учётной ставки регулятор также опубликует новые макроэкономические прогнозы, а сразу после заседания состоится пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Инвесторы ожидают, что он даст комментарии относительно программы выкупа облигаций. МВФ оценил эффект от стимулирования экономики США

Валютный аналитик Commerzbank Эстер-Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt), которую цитирует газета Wall Street Journal, полагает, что заседание должно оказаться позитивным для курса доллара, во всяком случае до тех пор, пока власти не прекратят спекулировать на тему сокращения покупки гособлигаций регулятором.

"Если ФРС не сможет опровергнуть спекуляции… то пара евро-доллар, скорее всего, будет торговаться выше 1,2 (доллара за евро — ред.)", — отметила аналитик.