2021-03-12T13:21:50+03:00
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2021
https://1prime.ru/Forex/20210312/833222207.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 87,8 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,96 копейки — до 87,7981 рубля, курс доллара вырос на 0,85 копейки, до 73,5081 рубля,... ПРАЙМ, 12.03.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,96 копейки — до 87,7981 рубля, курс доллара вырос на 0,85 копейки, до 73,5081 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 2,2 копейки, составив 79,9386 рубля.