МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,96 копейки — до 87,7981 рубля, курс доллара вырос на 0,85 копейки, до 73,5081 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 2,2 копейки, составив 79,9386 рубля.