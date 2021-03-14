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Что будет с курсом рубля на грядущей неделе
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"Российская газета" составила прогноз по ситуации на рынках валюты и сырья на грядущей неделе, которая начнется 15 марта. Что касается российской валюты, то ситуация для рубля в... ПРАЙМ, 14.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Российская газета" составила прогноз по ситуации на рынках валюты и сырья на грядущей неделе, которая начнется 15 марта.
Что касается российской валюты, то ситуация для рубля в целом складывается позитивно, отмечает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
"Понимание недооцененности рубля приходит по мере роста рублевой стоимости барреля нефти значительно выше уровня в 5 тысяч рублей", — отметил собеседник издания.
При этом поддерживающая риторика финансовых властей страны не сильно способствует укреплению рубля: он по итогам предыдушей недели находится несколько дальше от лидеров роста.
"Геополитическая премия не может расти до бесконечности и должна будет встретиться с фундаментальными факторами (нефть, счет текущих операций) и спекулятивными (скоро стартует налоговый период марта). Таким образом, при поддержке цен на нефть и умеренного давления от внешнеполитического фактора рубль должен остаться в диапазоне 73-74 рублей по курсу доллара", — подытожил Евстифеев.