МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Российская газета" составила прогноз по ситуации на рынках валюты и сырья на грядущей неделе, которая начнется 15 марта.

Что касается российской валюты, то ситуация для рубля в целом складывается позитивно, отмечает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Понимание недооцененности рубля приходит по мере роста рублевой стоимости барреля нефти значительно выше уровня в 5 тысяч рублей", — отметил собеседник издания.

При этом поддерживающая риторика финансовых властей страны не сильно способствует укреплению рубля: он по итогам предыдушей недели находится несколько дальше от лидеров роста.

"Геополитическая премия не может расти до бесконечности и должна будет встретиться с фундаментальными факторами (нефть, счет текущих операций) и спекулятивными (скоро стартует налоговый период марта). Таким образом, при поддержке цен на нефть и умеренного давления от внешнеполитического фактора рубль должен остаться в диапазоне 73-74 рублей по курсу доллара", — подытожил Евстифеев.