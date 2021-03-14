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Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля
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Эксперт по финансовым рынкам Андрей Кузнецов в интервью "Вечерней Москве" спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля текущего года. В частности, отметил аналитик,... ПРАЙМ, 14.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Эксперт по финансовым рынкам Андрей Кузнецов в интервью "Вечерней Москве" спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля текущего года.
В частности, отметил аналитик, российский рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов.
По его мнению, в пользу рубля играют два фактора.
1. Дальнейший спрос на российские нефтепродукты.
2. Начало налогового периода и выплаты по НДС. Они ожидаются в апреле.
Кузнецов прогнозирует, что уже середине апреля американский доллар улучшит свои позиции и сможет достигнуть максимума — 75-76 рублей за доллар. После этого — к концу месяца — курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля.
Помимо доллара, падение эксперт предрекает и европейской валюте. Он отметил, что в апреле стоимость евро не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля.
Он также допускает, что если бы не санкции со стороны стран Запада, которые давят на российский рубль, котировки были бы еще ниже:
- доллар вполне мог бы стоить 67 рублей,
- евро — 78 рублей.