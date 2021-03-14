МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Аналитики, опрошенные РБК, составили прогноз по курсу валюта к лету текущего года.

Что будет с долларом к лету: падение ниже отметки в 70 рублей за доллар или снова рост?

Российскому рублю не особо пока помогает рост цен на нефть: на него давит угроза санкций, пишет издание.

С начала этого года российская валюта рубль укрепился примерно на 0,8% по отношению к доллару, хотя угрозы ужесточения санкций со стороны США и Евросоюза все еще сохраняются.

Нацвалюте помог рост цен на рынке нефти, а так же тот факт, что США и ЕС пока воздерживаются от экстремальных санкционных мер по отношению к России.

Если геополитические риски прогнозировать сложно, то от нефти эксперты ждут продолжения роста. Итак, аналитики ждут дальнейшего роста цен на нефть: вплоть до $100 за баррель.

Год начался для рынка нефти ростом: Brent подорожала на 34%, 11 марта торги закрылись на отметке в $63 за баррель.

На пике, 8 марта, нефть росла до $71,38 за баррель.

По мнению главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко, на этом фоне цены на нефть через полгода могут взлететь еще на $30, до $100 за баррель.

"Мы ожидаем, что цены на нефть Brent достигнут $80 за баррель и даже выше к началу третьего квартала, пиком котировок может стать конец третьего квартала — около $100 за баррель", — говорится в обзоре эксперта от 9 марта. С ним согласен аналитик группы компаний "Финам" Андрей Маслов: цена на нефть могут подняться до $80 и выше.

Однако, не смотря на такой крепкий рост нефтяных цен, на рубле он отражается слабо: из-за бюджетного правила РФ.

"На значительное укрепление курса рубля вследствие роста нефтяных котировок рассчитывать не стоит. Причина — бюджетное правило, ограничивающее трату нефтегазовых доходов, полученных от продажи нефти Urals по цене выше планки отсечения. В 2021 году эта планка составляет $43,3 за баррель", — пишет РБК.

Как следует из бюджетного правила, на дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет после превышения над планкой фактической цены на Urals, Минфин увеличивает покупки валюты. Поэтому цены на нефть практически нейтрализуются как фактор влияния на рубль.

"Бюджетное правило — это отчасти причина, почему с начала года рост цены на нефть значительный, а рубль практически стабилен. Российская валюта сейчас движется не за счет цены на нефть, а за счет других факторов, связанных с ситуацией на глобальном долговом рынке, а также со специфическими российскими историями, связанными с восприятиями риска санкций", — в беседе с изданием главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что к концу весны российская валюта будет торговаться в диапазоне 68-73 рубля за доллар.