МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Рубль пользовался рекордами нефти, пока геополитика отошла на второй план

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижался на 4 копейки – до 73,29 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 87,59 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7% — до 69,7 доллара за баррель.