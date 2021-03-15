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2021
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Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро
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Рубль в начале торгов понедельника повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижался... ПРАЙМ, 15.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижался на 4 копейки – до 73,29 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 87,59 рубля.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7% — до 69,7 доллара за баррель.