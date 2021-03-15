МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ.  Различные прогнозы о том, что в самое ближайшее время рубль должен заметно укрепиться, излишне оптимистичны. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение известного российского экономиста Михаила Хазина.

Нью-Йоркская фондовая биржа

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Он выразил уверенность, что для стремительного роста отечественной денежной единицы на данный момент нет существенных оснований. "Подорожание нефти хоть и влияет на курс рубля, но не до такой степени, чтобы можно было с уверенностью ставить на то, что российская национальная валюта будет продолжать крепнуть продолжительный период времени," — отметил Хазин.

Экономист также подчеркнул, что положение рубля в России гораздо в большей степени зависит от кредитно-денежной политики Центрального банка. "Если регулятор захочет, то он сможет очень быстро перенаправить курс отечественной валюты хоть в одну, хоть в другую сторону. В такой ситуации предсказывать судьбу рубля бессмысленно," — объяснил он.

Хазин резюмировал, что сейчас не стоит бежать обменивать доллары на рубли. Причин, по которым это можно было бы сделать с ощутимой пользой, пока не наблюдается.