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2021
https://1prime.ru/Forex/20210315/833236474.html
Экономист объяснил, нужно ли срочно менять доллары на рубли
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Различные прогнозы о том, что в самое ближайшее время рубль должен заметно укрепиться, излишне оптимистичны. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение известного российского... ПРАЙМ, 15.03.2021
валюта, доллар, рубль, новости, экономика, финансы, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Различные прогнозы о том, что в самое ближайшее время рубль должен заметно укрепиться, излишне оптимистичны. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение известного российского экономиста Михаила Хазина.
Он выразил уверенность, что для стремительного роста отечественной денежной единицы на данный момент нет существенных оснований. "Подорожание нефти хоть и влияет на курс рубля, но не до такой степени, чтобы можно было с уверенностью ставить на то, что российская национальная валюта будет продолжать крепнуть продолжительный период времени," — отметил Хазин.
Экономист также подчеркнул, что положение рубля в России гораздо в большей степени зависит от кредитно-денежной политики Центрального банка. "Если регулятор захочет, то он сможет очень быстро перенаправить курс отечественной валюты хоть в одну, хоть в другую сторону. В такой ситуации предсказывать судьбу рубля бессмысленно," — объяснил он.
Хазин резюмировал, что сейчас не стоит бежать обменивать доллары на рубли. Причин, по которым это можно было бы сделать с ощутимой пользой, пока не наблюдается.