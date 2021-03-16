МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Доллар в нашей стране больше считается защитным активом во время кризисов, чем средством для получения пассивного дохода. Поэтому имеет смысл приобретать валюту, чтобы защитить рублевые накопления, пояснил "Инвест-Форсайту" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Сколько будет стоить доллар к середине года?

На длинных периодах российский рубль имеет тенденцию к постоянному ослаблению к доллару, поэтому нужно понимать, что приобретать доллары стоит еще очень долго, так как укрепление рубля носит временный характер, подчеркивает эксперт.

"В настоящее время рубль укрепляется — доллар сегодня на торгах стоит меньше 73 рублей, чего не было более года. Это следствие нефтяных котировок, которые продолжают рост на ожидании восстановления глобальной экономики. Однако коррекция нефтяных цен может начаться в скором времени, а значит, и рубль потеряет значимую долю поддержки", — предупреждает Артем Деев.

Поэтому хранить средства в наличной валюте — значит защитить рублевые накопления от инфляции и девальвации рубля к другим мировым валютам. А вот хранить валюту на банковских депозитах не слишком выгодно (процент по вкладам в долларах составляет менее 1%), что по факту означает минусовые ставки.

Продавать доллары стоит спустя время — через полгода, год или больше, советует аналитик. Например, в течение 2020 года доллар вырос в цене на 22% к рублю. Это означает, что в случае приобретения валюты на 100 тысяч рублей россияне смогли заработать на долларе дополнительно 22 тысячи.

"Этой же стратегии и стоит придерживаться в дальнейшем — российский рубль является валютой развивающейся страны, его динамика слишком зависит от сырьевых цен, от общего настроения на рынках, — отмечает специалист. — В случае негативных новостей о пандемии или мировой экономике отечественная валюта вновь перейдет к ослаблению".