2021-03-16T07:44:12+03:00
2021-03-16T07:44:12+03:00
2021-03-16T07:44:12+03:00
2021
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Курс рубля снижается к доллару и евро на дешевеющей нефти
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Курс рубля в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск... ПРАЙМ, 16.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 8 копеек, до 72,88 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,98 рубля.
Стоимость нефти марки Brent теряет 0,8%, достигая 68,3 доллара за баррель.