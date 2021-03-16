МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Рубль не смог преодолеть сильное сопротивление

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 8 копеек, до 72,88 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,98 рубля.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,8%, достигая 68,3 доллара за баррель.