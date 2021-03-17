МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды немного снижается вслед за умеренно дешевеющей нефтью и валютами развивающихся экономик, следует из данных Московской биржи. Экономист предупредил, когда рубль ждет самый опасный период

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 13 копеек — до 72,98 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,85 рубля.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,2% — до 68,25 доллара за баррель.