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2021
https://1prime.ru/Forex/20210317/833248216.html
Рубль в начале торгов немного снижается на дешевеющей нефти
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Рубль в начале торгов среды немного снижается вслед за умеренно дешевеющей нефтью и валютами развивающихся экономик, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 17.03.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды немного снижается вслед за умеренно дешевеющей нефтью и валютами развивающихся экономик, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 13 копеек — до 72,98 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,85 рубля.
Нефть марки Brent дешевеет на 0,2% — до 68,25 доллара за баррель.