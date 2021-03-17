МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды немного снижается вслед за умеренно дешевеющей нефтью и валютами развивающихся экономик, следует из данных Московской биржи.

Монета номиналом один рубль

Экономист предупредил, когда рубль ждет самый опасный период

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 13 копеек — до 72,98 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,85 рубля.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,2% — до 68,25 доллара за баррель.