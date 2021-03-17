МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром укрепляется к иене и незначительно снижается к евро, в то время как инвесторы ожидают новых экономических прогнозов и комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале торгов немного снижается на дешевеющей нефти

По состоянию на 8.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1902 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,19 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,15 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 91,9 пункта.

Американская валюта в среду утром укрепляется по отношению к более "надёжной" японской, что можно расценивать как отражение оптимистичных ожиданий инвесторами итогов заседания Федрезерва и новых экономических прогнозов регулятора. Так, некоторые аналитики считают, что на заседании ФРС может дать сигналы о возможном повышении базовых процентных ставок. А это должно увеличить привлекательность американской валюты как более доходной. Впрочем, более вероятен всё ещё вариант неизменности ставок.

Также Федрезерв может спрогнозировать краткосрочно самый быстрый экономический рост в США за десятилетия на фоне массовой вакцинации от COVID-19 и масштабной программы госстимулирования в 1,9 триллиона долларов. Американские биржи в основном растут в преддверии заседания ФРС

"Поскольку ставка… как ожидается, останется без изменений, основное внимание будет уделено обновленным прогнозам с учетом принятия пакета фискальных стимулов", — сказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).

На курс евро позднее в среду может оказать макростатистика. Ожидается, что инфляция в еврозоне сохранилась на уровне января в 0,9%.