МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в ходе торгов утром усиливает коррекционное снижение, доллар и евро возвращаются выше круглых уровней в 73 рубля и 87 рублей соответственно, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск повышался на 27 копеек, до 73,12 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 87,01 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет сейчас 0,5%, достигая 68,7 доллара за баррель.

На валютной секции Московской биржи сегодня преобладают продажи рубля, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное снижение валют развивающихся экономик и рост санкционных рисков, а позитивной динамики цен на нефть не хватает для удержания российской валютой позиций, считает он. В результате, доллар вновь тестирует снизу отметку в 73 рубля, пробитую в понедельник. Нефть слабо дорожает на неожиданном снижении запасов в США

"В ходе торгов ожидаем сохранения позиций американской валюты вблизи данной отметки. Основное же движение курсов на валютном рынке может пройти в рамках вечерней сессии на объявлении итогов заседания ФРС США по денежно-кредитной политике", — говорит Зварич.

Доллар демонстрирует намерение вернуться выше отметки 73 рубля, также отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Сейчас курс рубля поддерживает налоговый период, но после его окончания с очень большой вероятностью доллар уйдет в привычный для последних месяцев коридор 73-74,7 рубля. Причем появление какого-либо негатива или серьезного ухудшения внешнего фона приведет к тестированию верхней границы указанного диапазона", — считает он.

Поэтому в среднесрочном плане покупка доллара против рубля выглядит оправданной, но при этом нужно заложить возможность усреднения позиции (докупать доллары) в районе 72,5 рубля за валюту США или чуть ниже, рекомендует Антонов.