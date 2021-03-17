МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс доллара торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду днем в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое может пролить свет на сроки будущего повышения базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов. Рынок США: инвесторы ждут результатов заседания ФРС

По состоянию на 12.30 мск курс евро к доллару рос до 1,1913 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,19 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 91,92 пункта.

Позднее в среду Федрезерв примет решение о величине учётной ставки и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов. При этом в центре внимания рынков будут слова представителей регулятора. В последнее время в свете усиления инфляционных ожиданий появились прогнозы повышения ставки по крайней мере в 2023 году — раньше, чем ожидалось ранее.

Тем временем на долговом рынке возобновилось повышение доходности гособлигаций США. Так, показатель для десятилетних бумаг растет до 1,637% с 1,623% днем ранее, приближаясь к максимуму более чем за год. Пекин пообещал принять меры в ответ на новые санкции США

Аналитики банка MUFG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что ФРС при объявлении решения о величине ставки в среду может быть трудно убедить рынки в стабильности своей исключительно мягкой монетарной политики.

"Даже если инфляционный прогноз будет низким, ожидания не изменятся, и в заявлении будет сильный посыл о мягкой политике. Мы видим ограниченные возможности для значительного снижения доходности в краткосрочной перспективе, и картина на данный момент говорит о том, что доллар склоняется к росту", — сказал глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny).