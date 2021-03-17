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2021
https://1prime.ru/Forex/20210317/833252245.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 86,97 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,59 копейки — до 86,9693 рубля, курс доллара — увеличился на 14 копеек, до 73,1019 рубля, следует из... ПРАЙМ, 17.03.2021
евро, валюты, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,59 копейки — до 86,9693 рубля, курс доллара — увеличился на 14 копеек, до 73,1019 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 6,98 копейки, составив 79,3422 рубля.