МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,59 копейки — до 86,9693 рубля, курс доллара — увеличился на 14 копеек, до 73,1019 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 6,98 копейки, составив 79,3422 рубля.