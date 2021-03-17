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https://1prime.ru/Forex/20210317/833254091.html
Рубль не отреагировал на сообщения о новых антироссийских санкциях США
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Рубль не отреагировал на заявление Минторга США по торговым санкциям против России, следует из данных торгов. Российская валюта снижается к доллару и евро прежними темпами. Ранее... ПРАЙМ, 17.03.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на заявление Минторга США по торговым санкциям против России, следует из данных торгов.
Российская валюта снижается к доллару и евро прежними темпами.
Ранее Министерство торговли США сообщило о намерениях расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.