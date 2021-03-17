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2021-03-17T16:20:00+03:00

2021

https://1prime.ru/Forex/20210317/833254091.html

Рубль не отреагировал на сообщения о новых антироссийских санкциях США

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Рубль не отреагировал на заявление Минторга США по торговым санкциям против России, следует из данных торгов. Российская валюта снижается к доллару и евро прежними темпами. Ранее... ПРАЙМ, 17.03.2021

рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60