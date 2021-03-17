МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на заявление Минторга США по торговым санкциям против России, следует из данных торгов.

Российская валюта снижается к доллару и евро прежними темпами.

Ранее Министерство торговли США сообщило о намерениях расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.