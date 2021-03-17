МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Высказывания президента США Джо Байдена остановили текущее укрепление рубля, поскольку они повысили градус санкционной риторики и риски введения реальных ограничений США против РФ, считает инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
Впрочем, радикальных санкционных решений от США пока не стоит ожидать, поэтому и рубль вряд ли ощутимо ослабеет, хотя и останется до следующей недели на текущем уровне.
В среду курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар и евро подскакивали в пределах 1 рубля до 74 рублей и выше 88 рублей, соответственно.
Позже рубль несколько отступил от минимумов дня. По состоянию на 16.29 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 81 копейку — до 73,66 рубля, курс евро — на 98 копеек, до 87,73 рубля.
Во вторник доллар опускался до 72,53 рубля — минимума с июля 2020 года.
Динамика курса рубля в среду стала реакцией на слова Байдена, который, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
"Радикального ослабления рубля пока не стоит ожидать, поскольку американцы не станут сразу вводить секторальные санкции, которые затронут простых россиян", — считает Суверов.
Возможные санкции против ОФЗ или затрагивающие валютную выручку российских экспортеров сразу толкнут курс доллара в район 78 рублей, а потом и выше, считает эксперт. Однако, по его словам, скорее всего, они продолжат вводиться постепенно и станут предметом переговоров, поэтому резких колебаний курса рубля ожидать не стоит.
"Тем не менее, заявления Байдена повысили градус санкционной риторики и риски введения реальных ограничений США против РФ. Локальное укрепление рубля приостановилось, и до начала следующей недели курс российской валюты как минимум останется около достигнутых уровней", — сказал Суверов.
https://1prime.ru/Forex/20210317/833254718.html