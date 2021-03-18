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2021
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Рубль в начале торгов разнонаправленно меняется к доллару и евро
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Рубль в начале торгов разнонаправленно меняется к доллару и евро на дешевеющей нефти после вчерашнего ощутимого падения, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 18.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов разнонаправленно меняется к доллару и евро на дешевеющей нефти после вчерашнего ощутимого падения, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.17 мск повышался на 14 копеек — до 73,78 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 88,21 рубля.
Накануне доллар вырос на 79 копеек, до 73,64 рубля, евро — на 1,48 рубля, до 88,23 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,7% — до 67,6 доллара за баррель.