МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром коррекционно растет по отношению к другим основным мировым валютам после снижения в среду, свидетельствуют данные торгов. ФРС улучшила прогноз по состоянию экономики и безработице США

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,1962 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1978 доллара, курс доллара к иене поднимался до 108,91 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 91,52 пункта.

В четверг американская валюта восстанавливает потери, понесенные после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых. ФРС также дала понять, что не торопится повышать процентные ставки на протяжении всего 2023 года, несмотря на быстрое восстановление американской экономики.

ФРС также улучшила прогноз по ВВП США. Регулятор теперь прогнозирует рост экономики на 6,5% в 2021 году, а не на 4,2%. Ожидается, что в этом году инфляция превысит целевой показатель ФРС в 2% и составит 2,4%. ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Позднее в четверг состоится заседание Банка Англии. Аналитики прогнозируют сохранение учетной ставки регулятором на уровне 0,1%.

Рынки в четверг также ожидают макростатистику по рынку труда в США. Эксперты ожидают, что за неделю по 13 марта показатель сократился на 12 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 700 тысяч заявок.