МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев в разговоре с "Российской газетой" рассказал, когда, по его мнению, произойдет обвал рубля. Рубль попал под санкционное давление и падает к основным валютам

Он считает, что уже во второй половине 2021 года ожидается снижение стоимости рубля. Васильев пояснил, что будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок. "Ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года до 77 к доллару и 90 к евро", — отметил аналитик. При этом он подчеркнул, что рост спроса будет связан с открытием границ и восстановлением экономики России.

Васильев также отметил, что второе полугодие для российской валюты традиционно более слабое. Это будет объясняться выплатами дивидендов иностранным инвесторам и ростом платежей по внешнему долгу.

"В то же время у доллара в этом году будет поддержка, из-за которой он сможет давить на валюты в развивающихся странах мира, — добавил эксперт. — В первую очередь такой поддержкой станет повышение уровня инфляции в мире. Кроме того, росту доллара будет способствовать рост рыночных ставок".