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Аналитик предсказал россиянам обвал рубля
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Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев в разговоре с "Российской газетой" рассказал, когда, по его мнению, произойдет обвал рубля. Он считает, что уже во второй половине... ПРАЙМ, 18.03.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев в разговоре с "Российской газетой" рассказал, когда, по его мнению, произойдет обвал рубля.
Он считает, что уже во второй половине 2021 года ожидается снижение стоимости рубля. Васильев пояснил, что будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок. "Ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года до 77 к доллару и 90 к евро", — отметил аналитик. При этом он подчеркнул, что рост спроса будет связан с открытием границ и восстановлением экономики России.
Васильев также отметил, что второе полугодие для российской валюты традиционно более слабое. Это будет объясняться выплатами дивидендов иностранным инвесторам и ростом платежей по внешнему долгу.
"В то же время у доллара в этом году будет поддержка, из-за которой он сможет давить на валюты в развивающихся странах мира, — добавил эксперт. — В первую очередь такой поддержкой станет повышение уровня инфляции в мире. Кроме того, росту доллара будет способствовать рост рыночных ставок".