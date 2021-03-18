МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль после снижения в утреннюю сессию пытается восстанавливаться в рамках коррекции после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций значительно растет в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижался на 10 копеек — до 73,54 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 88,15 рубля. Накануне доллар вырос на 79 копеек, до 73,64 рубля, евро — на 1,48 рубля, до 88,23 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,6% — до 67,6 доллара за баррель.

Поддержку рублю в его попытках коррекционного роста оказывает умеренное укрепление валют развивающихся экономик и рост фондовых рынков после вчерашних решений ФРС США, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Доллар коррекционно растет после снижения ранее

"В рамках сегодняшних торгов рубль может попытаться отыграть часть вчерашних потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению доллара в диапазон 73-73,5 рубля. При этом, учитывая последние события, в ближайшее время маловероятен выход доллара из диапазона 73-75 рублей. Так, высокие цены на нефть не дадут повода для дальнейшего существенного ослабления рубля, а санкционные риски снизят возможности для его укрепления", — сказал эксперт.

Общерыночный позитив после заседания ФРС немного ослабил давление на российскую валюту, но о возврате доллара под отметку 73 рубля лучше забыть, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сейчас доллар вернулся в привычный коридор 73-74,7 рубля, где "живет" с декабря прошлого года, и до усиления санкционной риторики или падения нефти будет оставаться там", — оценивает он.