МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 55,63 копейки, составив 73,6582 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 73,1019 рубля за доллар.