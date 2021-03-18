МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,15 руля — до 88,1173 рубля, курс доллара — на 55,63 копейки, до 73,6582 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 82,26 копейки, составив 80,1648 рубля.