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2021
https://1prime.ru/Forex/20210318/833263380.html
Официальный курс евро на пятницу вырос до 88,12 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,15 руля — до 88,1173 рубля, курс доллара — на 55,63 копейки, до 73,6582 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 18.03.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,15 руля — до 88,1173 рубля, курс доллара — на 55,63 копейки, до 73,6582 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 82,26 копейки, составив 80,1648 рубля.