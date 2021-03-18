МОСКВА, 18 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Перспективы экономики США выглядят лучше, чем перспективы многих других экономик, и это обусловило неожиданный рост доллара в этом году. Доллар дорожает к евро на росте доходности гособлигаций США

Инвесторы ожидали, что доллар будет снижаться во время синхронного восстановления мировой экономики от воздействия пандемии, но США ушли в отрыв от других стран.

Этот отрыв вызвал у ряда инвесторов опасения, что рост инфляции рано или поздно развернет доллар.

С начала января доллар вырос против валют основных торговых партнеров США почти на 2,5%. Некоторые аналитики прогнозировали, что в 2021 году он может снизиться на 20%. Фьючерсы на индексы США в основном снижаются после роста днем ранее

Сильным фактором стало одобрение конгрессом пакета мер стимулирования на 1,9 трлн долларов, который включает прямые выплаты многим американским семьям в размере 1400 долларов.

Утверждение этого пакета усилило инфляционные ожидания. Деньги поступят в экономику в тот момент, когда начнется реализация отложенного спроса и потребители станут тратить сделанные во время локдаунов накопления. Кроме того, пакет увеличит дефицит бюджета США и долговую нагрузку.

"Обычно рост инфляции негативно отражается на валюте данной страны", — сказал Питер Букяр из Bleakley Advisory Group. По его словам, давление на доллар также окажет рост дефицитов бюджета и платежного баланса.

Букяр увеличил инвестиции в сырьевые товары и акции развивающихся стран Азии, рассчитывая на ослабление доллара и на рост инфляции.

Страхи перед бурной инфляцией в течение многих лет были напрасными. Инфляция в США остается стабильно низкой уже почти три десятилетия.

На этот раз для многих инвесторов важен масштаб государственных расходов. Даже бывший министр финансов Лоуренс Саммерс с его левыми взглядами опасается, что такие расходы могут спровоцировать резкий скачок инфляции. ФРС улучшает прогноз по росту экономики США

"Последний пакет стимулирования действительно экстраординарен. Мы почти оцепенели от этих очень больших чисел", — сказал Уильям Диннинг из Waverton Investment Management.

Он не ожидает "некоего экзистенционального кризиса для доллара" Он хеджируется от скачков волатильности на фондовом рынке США, но не делает ставок непосредственно против доллара.

Инвесторы в казначейские облигации ставят на скачок инфляции в краткосрочной перспективе и ее дальнейшее замедление. Есть мнение, согласно которому в последнее время инфляция не растет сильно, потому что зарплаты не обеспечивают достаточной для этого покупательной способности, а свобода мировой торговли оказывает на нее давление. Технологический прогресс также сдерживает рост цен во всем мире.

По словам экономиста TS Lombard Дарио Перкинса, некоторые дезинфляционные силы ослабевают или разворачиваются. "Это происходит очень медленно", — сказал он.

Обеспокоенные перспективой роста инфляции инвесторы обращают внимание на совокупный масштаб расходов и заимствований. В 2020 году дефицит госбюджета США достиг максимума с 1945 года, составив 14,9% от ВВП. По прогнозу Бюджетного управления конгресса, в 2021 году он сократится до 10%, но это без учета пакета мер стимулирования. Путин ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья

Некоторые инвесторы обеспокоены объемом покупаемых ФРС казначейских облигаций, для оплаты которых эмитируются доллары. По их мнению, покупки облигаций в последнее время отличаются от программы количественного смягчения, проводившейся после кризиса 2008 года.

Крис Брайтман из Research Affiliates считает, что сейчас покупки облигаций центральным банком превращаются в эксперимент, в ходе которого ФРС непосредственно финансирует государственные расходы.

"Министерство финансов расходует больше, чем собирает в виде налогов, оно делает заимствования, чтобы покрыть разницу, а ФРС покупает значительные суммы этого долга", — говорит Брайтман.

По данным Ассоциации фондовой торговли и финансовых рынков, в 2010-2014 годы центральный банк купил примерно 40% дополнительного долга, эмитированного правительством США, и увеличил свою долю казначейских облигаций до 18,6%. В прошлом году, когда государственные заимствования сильно выросли, ФРС купила более 55% нового долга, в результате чего ее доля казначейских облигаций выросла с 13% до 22%.

По словам Брайтмана, эмиссия денег для финансирования прямых выплат населению может закончиться потерей бюджетной дисциплины: если власти решат, что ФРС может отлично пополнять счета людей, остановить это будет трудно.

Это может спровоцировать высокую и неровную инфляцию, что плохо для фондового рынка, рынка облигаций и для доллара, добавил Брайтман

В то же время из-за превышения импорта над экспортом растет и отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса. Рост дефицита торгового баланса означает, необходимость того, чтобы иностранные экспортеры возвращали доллары американскую экономику в форме инвестиций и кредитов. Дефициты торгового баланса и бюджета могут ослабить экономику и создать угрозу для валюты страны. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

Конечно, в том, что касается финансирования дефицитов торгового баланса и бюджета, у США есть большое преимущество, поскольку доллар – наиболее широко используемая в мире валюта. Это обусловило более высокий спрос на казначейские облигации, чем на долги других стран.

Вместе с тем похоже, что спрос на них со стороны частных инвесторов, включая иностранных, в последнее время ослаб. Пока иностранные инвесторы остаются держателями наибольшей доли госдолга США, но в прошлом году они замедлили темпы покупок, а общая доля казначейских облигаций у них сократилась с 35% до менее чем 30%.

В этом году доходность казначейских облигаций резко выросла, так как в результате их распродаж цены на них снизились, но пока доходность находится на низких по историческим меркам уровнях.

"Большие долги и дефициты не очень страшны, когда процентные ставки и доходность низки, — сказал Марк Доудинг из BlueBay Asset Management. – Затраты США на обслуживание долга в процентах от ВВП очень малы, особенно если речь только об обслуживании долга, не находящегося в держании ФРС".

— Авторы Paul J. Davies, paul.davies@wsj.com и Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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