МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Огромные объемы поддержки со стороны властей разных стран своих экономик, которые резко увеличили денежную массу, могут вызвать в этих государствах рост потребительских цен уже в текущем 2021году.

Однако, как пишет "Российская газета" со ссылкой на заместителя руководителя ИАЦ "Альпари" Наталью Мильчакову, если США и странам "большой семерки" такой временный рост инфляции не сильно навредит, то для российской экономики, и в том числе, для обменного курса рубля, может стать проблемой.

Однако у России есть возможность сдержать рост потребительских цен и ослабить доллар.

"Для сдерживания инфляции Банк России рассматривает возможность повышения ключевой процентной ставки. И, возможно, это начнется уже на сегодняшнем заседании совета директоров регулятора", — считает Мильчакова.

Она отметила, что дополнительным фактором для рубля является высокие цены на нефть. Особенно — если они в течение нескольких месяцев не опустятся ниже коридора в $60-70.

В первом полугодии эти факторы могут держать курс доллара в коридоре 71-76 рублей. Евро — в диапазоне 85-90 рублей.

"Если во втором полугодии санкционная риторика поутихнет, а цены на нефть по-прежнему не опустятся ниже 60 долларов за баррель, то мы можем увидеть минимумы по доллару на уровне 69 рублей, а по евро — 80 рублей", — отметила эксперт.

По ее мнению, российская валюта недооценена примерно на 15% к доллару и на 12% к евро по сравнению со "справедливой стоимостью". Особенно — при ценах на нефть до $65-70 за баррель и выше.