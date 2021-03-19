МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром продолжает попытки развить коррекционный рост на фоне некоторой стабилизации рынка нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижался на 8 копеек – до 74,22 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 88,48 рубля.

Доллар с утра торгуется в узком диапазоне 74,14-74,48 рубля, евро — 88,40-88,76 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет в пределах 0,2% — до 63,4 доллара за баррель. В ходе торгов четверга цена нефти обваливалась более чем на 9% — до 61,45 доллара. Российский рынок акций значительно снижается в начале торгов

Учитывая внешний фон, Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает, что доллар в первой половине дня будет сохранять позиции в районе 74,3 рубля.

"При этом в случае попыток восстановления на рынке энергоносителей в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии. Отметим, что мы не ожидаем существенного влияния на динамику рубля со стороны результатов сегодняшнего заседания ЦБ России. При этом, на наш взгляд, в ближайшие сессии доллар продолжит движение в середине диапазона 73-75 рублей", — говорит аналитик.

Рубль довольно стойко выдержал нефтяной негатив, снизившись к доллару менее чем на 1%, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако все говорит о том, что дешевле 73 рублей в обозримом будущем доллар не будет. Сейчас его целью является район 74,7 рубля. Ждем, что она будет протестирована в ближайшее время, а при ухудшении внешнего фона или нарастании политических и санкционных рисков — пробита вверх", — добавил он.