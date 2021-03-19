МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 48,08 копейки, составив 74,1390 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,6582 рубля за доллар.