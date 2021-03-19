МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам при коррекционном падении доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,14 рубля

По состоянию на 12.44 мск курс евро к доллару рос до 1,1917 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1915 доллара, курс доллара к иене снижался до 108,79 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 91,82 пункта.

Снижение курса доллара происходит в пятницу наряду с коррекционным снижением доходности гособлигаций США. Так, показатель для десятилетних бумаг опускается до 1,68% с 1,73% днем ранее. До этого показатель рос три дня подряд и в четверг превысил отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года.

Поддержку курса евро дополнительно оказывают новости вокруг вакцинации от коронавируса в ЕС. Так, несколько европейских стран заявили, что возобновят вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после того, как в четверг европейский медицинский регулятор EMA не установило связи между этой вакциной и тромбоэмболическими явлениями, о которых сообщили ряд стран ЕС. Эксперт рассказала, когда рубль обрушит доллар на 10 процентов

Ранее некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из одной партии вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку.

По мнению аналитиков банка UBS Global Wealth Management, которое приводит газета Wall Street Journal, вероятное наращивание темпа вакцинация в Европе должно поддержать экономику континента и курс евро. Эксперты банка ожидают, что к июню курс евро вырастет до 1,25 доллара.