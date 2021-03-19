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2021
https://1prime.ru/Forex/20210319/833274125.html
Рубль укрепляется на повышении ключевой ставки
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Рубль слегка ускорил рост, реагируя на повышение ключевой ставки ЦБ РФ и последующие комментарии регулятора, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 19.03.2021
рубль, торги, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рубль слегка ускорил рост, реагируя на повышение ключевой ставки ЦБ РФ и последующие комментарии регулятора, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск снижался на 53 копейки — до 73,77 рубля, курс евро — на 84 копейки, до 87,78 рубля.
После решения и комментариев ЦБ доллар и евро потеряли дополнительно 15-20 копеек.
Банк России в пятницу впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.
Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, достигнет максимума в марте и дальше пойдет на снижение.