МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рубль слегка ускорил рост, реагируя на повышение ключевой ставки ЦБ РФ и последующие комментарии регулятора, следует из данных Московской биржи. Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск снижался на 53 копейки — до 73,77 рубля, курс евро — на 84 копейки, до 87,78 рубля.

После решения и комментариев ЦБ доллар и евро потеряли дополнительно 15-20 копеек.

Банк России в пятницу впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, достигнет максимума в марте и дальше пойдет на снижение.