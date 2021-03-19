МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 31,57 копейки — до 88,433 рубля, курс доллара — на 48,08 копейки, до 74,139 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 40,65 копейки, составив 80,5713 рубля.