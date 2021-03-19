2021-03-19T14:06:17+03:00
2021-03-19T14:06:17+03:00
2021-03-19T14:06:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210319/833274476.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 88,43 рубля
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https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 31,57 копейки — до 88,433 рубля, курс доллара — на 48,08 копейки, до 74,139 рубля, следует... ПРАЙМ, 19.03.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 31,57 копейки — до 88,433 рубля, курс доллара — на 48,08 копейки, до 74,139 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 40,65 копейки, составив 80,5713 рубля.