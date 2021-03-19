МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс рубля всё ещё прибавляет днем в пятницу и к доллару, и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Банк России не исключил сокращения программы заимствований

Неуверенная динамика западных фондовых площадок и рынка нефти не дает уверенных сигналов о росте аппетита к риску. Впрочем, поддержка рублю приходит от роста "развивающихся валют".

Кроме того, ранее днём решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку временно прибавило нацвалюте несколько десятков копеек, но сейчас рубль снова вернулся в район утренних уровней, чему способствовал разворот вниз нефтяных котировок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск снижается на 12 копеек, до 74,18 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 88,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

Российская валюта в пятницу преимущественно повышается против основных резервных валют, корректируя предыдущее падение. Российский рынок акций снижается на негативном внешнем фоне

Центробанк ранее в пятницу впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, достигнет максимума в марте и дальше пойдет на снижение. Пока же инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ остаются на повышенном уровне, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, считает регулятор.

Возвращение Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике нужно сейчас, если откладывать, потом потребуется повысить ставку сильнее, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В итоге сразу в первые минуты после решения ЦБ повысить ставку рубль отвоевал у доллара и евро 15-20 копеек. Однако затем нефть стала дешеветь, что компенсировало эту часть укрепления рубля.

В пятницу отмечаются попытки нефтяных цен стабилизироваться после обвала четверга, когда она падала в цене более чем на 9%. Цена барреля сорта Brent сегодня пыталась расти и поднималась до 64,57 доллара за баррель, однако сейчас снижается на 0,7%, до 62,8 доллара.

"Развивающиеся" валюты прибавляют против доллара, поддерживая и курс рубля.

При этом западные фондовые индексы и фьючерсы колеблются разнонаправленно, не давая четких сигналов об аппетите инвесторов к риску. Впрочем, американский рынок, видимо, попытается в начале торгов пятницы скорректироваться вверх на фоне снижения доходности гособлигаций США. Набиуллина считает важным вернуться к выполнению бюджетного правила

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти упала до уровня 4,65 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рост курса рубля сразу после решения ЦБ РФ подтверждает исходный тезис о положительном влиянии более жесткой политики на курс рубля, хотя ожидания новых международных санкций обещают сохранение повышенной волатильности, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

Решение ЦБ не стало полной неожиданностью для рынка, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Ещё пару недель назад общим убеждением было то, что регулятор продолжит придерживаться стратегии стимулирования экономики, однако перед заседанием число сторонников повышения ставки существенно выросло, добавляет он.

"Сам регулятор объясняет своё решение тем, что восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Во-вторых, ЦБ отмечает рост проинфляционных рисков. Таким образом, регулятор может вернуться к своему главному мандату – поддержания ценовой стабильности. Цикл смягчения завершился и можно будет говорить о дальнейшей нормализации денежной политики, которая вернёт рублю нейтральную или даже положительную доходность. Это будет способствовать усилению перспектив укрепления рубля", — полагает Кочетков.