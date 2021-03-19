МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером вновь перешел к росту по отношению к евро и иене на возобновившемся увеличении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Рубль прибавляет к доллару и евро

По состоянию на 17.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,1879 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1915 доллара, курс доллара к иене рос до 108,9 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 92,14 пункта.

Основную поддержку американской валюте оказывает рост доходности гособлигаций США, который возобновился после небольшого снижения днем. Так, показатель для десятилетних бумаг рос до 1,742% с 1,73% днем ранее. Показатель растет уже четвертый день подряд, а в четверг впервые с конца января 2020 года превысил отметку в 1,7%. Таким образом, вложения в долларовые инструменты становятся доходнее.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые были опубликованы накануне. Регулятор сохранил базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых и ожидает, что сохранит её там ещё года три

"Очевидно, что большинство участников рынка считает осторожный подход ФРС оправданным и полагает, что он поддерживает восстановление экономики", — отметила газете Wall Street Journal валютный аналитик Commerzbank Эстер-Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt).