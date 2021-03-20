Эксперт оценил влияние повышения ставки ЦБ на курс рубля
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банком России, безусловно, создает условие для того, чтобы банки начали повышать ставки по кредитам, рассказал в беседе с агентством "Прайм" председатель Правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.
"Насколько этот рост будет резким, на мой взгляд, пока судить сложно, но исходя из текущей динамики, скорее всего, он будет плавным, и он уже начался некоторое время назад", — отметил собеседник.
Несмотря на то, что ЦБ повысил накануне, 19 марта, ключевую ставку на 0,25%, денежно-кредитная политика регулятора сохраняется мягкой.
По мнению банкира, регулятор обеспокоен ростом инфляционных ожиданий и уровнем инфляции в стране, который превышает целевой ориентир Банка России.
"Но многое для регулятора станет ясным по итогам анализа статистики в апреле и мае, когда будет точно понятно, насколько продовольственная инфляция замедляется и от этого будет зависеть, какова будет траектория повышения ставки ЦБ РФ в дальнейшем", — добавил он.
По прогнозу эксперта, в текущем 2021 году мы сможем еще увидеть два-три повышения ключевой ставки Банка России и в базовом сценарии рост ключевой ставки может достичь отметки в 5-5,25%.
"Повторюсь, что такой рост ставки, скорее всего, будет означать сохранение мягкой денежно-кредитной политики и незначительного ужесточения кредитных условий в экономике", — пояснил он.
РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Ставки по кредитам и депозитам уже начали небольшой рост, но этот рост окажется незначительным (в пределах 0,5-1%), отметил он.
Подгузов добавил, что увеличение ключевой ставки дало старт циклу повышения процентных ставок банками. Это, в свою очередь, окажет поддержку курсу российской национальной валюты: рубль будет укрепляться.
"К концу текущего года в рамках базового сценария мы ожидаем курс на уровне 72-73рубля за доллар. Мы допускаем повышение ставки к 5% к концу текущего года", — подытожил он.
https://1prime.ru/Forex/20210320/833281493.html