МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банком России, безусловно, создает условие для того, чтобы банки начали повышать ставки по кредитам, рассказал в беседе с агентством "Прайм" председатель Правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. Россиянам рассказали, когда стоит ждать взрывного роста вакансий

"Насколько этот рост будет резким, на мой взгляд, пока судить сложно, но исходя из текущей динамики, скорее всего, он будет плавным, и он уже начался некоторое время назад", — отметил собеседник.

Несмотря на то, что ЦБ повысил накануне, 19 марта, ключевую ставку на 0,25%, денежно-кредитная политика регулятора сохраняется мягкой.

По мнению банкира, регулятор обеспокоен ростом инфляционных ожиданий и уровнем инфляции в стране, который превышает целевой ориентир Банка России.

"Но многое для регулятора станет ясным по итогам анализа статистики в апреле и мае, когда будет точно понятно, насколько продовольственная инфляция замедляется и от этого будет зависеть, какова будет траектория повышения ставки ЦБ РФ в дальнейшем", — добавил он.

По прогнозу эксперта, в текущем 2021 году мы сможем еще увидеть два-три повышения ключевой ставки Банка России и в базовом сценарии рост ключевой ставки может достичь отметки в 5-5,25%.

"Повторюсь, что такой рост ставки, скорее всего, будет означать сохранение мягкой денежно-кредитной политики и незначительного ужесточения кредитных условий в экономике", — пояснил он.

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Ставки по кредитам и депозитам уже начали небольшой рост, но этот рост окажется незначительным (в пределах 0,5-1%), отметил он.

Подгузов добавил, что увеличение ключевой ставки дало старт циклу повышения процентных ставок банками. Это, в свою очередь, окажет поддержку курсу российской национальной валюты: рубль будет укрепляться.

"К концу текущего года в рамках базового сценария мы ожидаем курс на уровне 72-73рубля за доллар. Мы допускаем повышение ставки к 5% к концу текущего года", — подытожил он.