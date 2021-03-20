МОСКВА, 20 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. На фоне стремительно возросшей доходности гособлигаций слабость доллара США представляется загадкой, ключом к которой может быть страх перед ускорением инфляции. Доллар укрепляется на росте доходности гособлигаций США

Набирающая обороты кампания по вакцинации и утверждение крупного пакета мер стимулирования укрепили надежды на быстрое восстановление экономики США, что вызвало резкий рост доходности казначейских облигаций. Одновременно по экономическим ожиданиям в Европе был нанесен удар, вызванный проблемами в организации вакцинации в ЕС, из-за которых многие европейские страны оказались на грани третьей волны пандемии.

Такая комбинация факторов должна была бы способствовать росту доллара США и в особенности активно торгуемого, но узкого индекса доллара ICE, в котором 57,6% приходится на евро. Этот индекс действительно вырос на 2,1% с начала года, но остается на 6,4% ниже, чем в том же периоде год назад. Более широкий индекс доллара WSJ не дотягивает до прошлогоднего показателя 10,8%.

Это удивительно, особенно в контексте доходности 10-летних гособлигаций США, которая подскочила с 1,25% до 1,71%. Разрыв между доходностью американских и немецких гособлигаций за последний год увеличился на 0,48 процентного пункта, что тоже должно было бы стать позитивным фактором для доллара и особенно индекса ICE.

Правда, наряду с ростом ожиданий относительно восстановления экономики в США выросли также и инфляционные ожидания, чему отчасти способствовали заявления Федеральной резервной системы о готовности допустить больший перегрев инфляции, чем обычно. Для доллара это негативный фактор, поскольку инфляция угрожает снизить его реальную покупательную способность. Эксперт рассказала, когда рубль обрушит доллар на 10 процентов

Одним из рыночных индикаторов роста инфляционных ожиданий является доходность защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS). Доходность 10-летних TIPS сейчас составляет —0,58%. Сопоставление этой доходности с доходностью обычных гособлигаций показывает, что рынок на ближайшее десятилетие прогнозирует инфляцию около 2,4% в год. Год назад "инфляционная компенсация" в котировках TIPS составляла всего 0,7%.

Экономист Capital Economics Симона Гамбарини отмечает, что разница между доходностью TIPS и аналогичных европейских бумаг является показателем реальной, скорректированной на инфляцию разницы в доходности американских и европейских гособлигаций. Если разница между доходностью обычных гособлигаций США и Германии за последний год выросла, то разница между доходностью TIPS и сопоставимых немецких облигаций за тот же период, наоборот, уменьшилась на 0,29 процентного пункта, хотя и немного увеличилась за последние недели. Это помогает объяснить слабость доллара США.

Конечно, Германия и даже Европа — это не весь мир. Еще одним фактором, сдерживающим рост доллара, является улучшение экономических перспектив в других странах. Восстановление экономики США само по себе должно стать хорошей новостью для крупных экспортеров и стран-производителей сырьевых товаров, которая будет оказывать поддержку валютам таких стран как Австралия, Новая Зеландия и Норвегия, говорит Гамбарини. Ни одна из этих валют в индексе доллара ICE не представлена, но на них в совокупности приходится около 10% индекса доллара WSJ. В индекс ICE входит канадский доллар, имеющий в нем вес 9%. С начала года канадская валюта укрепилась против доллара США уже на 1,7%.

Если доходность американских гособлигаций будет продолжать расти, то сдерживающие доллар США факторы вряд ли будут сохранять свое влияние над ним долго. В то же время, если ФРС удастся успокоить рынки и, главное, убедить скептически настроенных трейдеров, что центральный банк действительно годов терпеть более высокую инфляцию, то доллар США будет оставаться под давлением. Это окажет поддержку американскому экспорту и повысит прибыльность американских компаний, что поможет ФРС в достижении полной занятости. Слабость доллара действительно снижает покупательную способность американских потребителей, но в этом и заключается функция инфляции.

— Автор Aaron Back, aaron.back@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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